У берегов Мальты спасли 180 мигрантов

Фото: мигранты (AFP)

Мигранты и беженцы направлялись к побережью Европейского союза

В акватории Средиземного моря у берегов Мальты военные спасли 180 мигрантов и беженцев, которые направлялись к побережью Евросоюза. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AFP.

Как сообщается, Военно-морские силы Мальты спасли 152 человека, находившихся на борту деревьяной лодки, которая тонула. Еще 28 мигрантов спасли в ходе другой спасательной операции неподалеку.

Отмечается, что в Организации объединенных наций (ООН) призвали государства, которые имеют выход к Средиземному морю, открыть свои порты для двух кораблей со спасенными беженцами на борту.

Представитель управления верховного комиссара ООН по делам беженцев сообщил, что сейчас необходимо найти убежище для 49 мигрантов и беженцев. Все они были спасены кораблем немецкой организации помощи беженцам Sea-Eye.

Напомним, ранее сообщалось, что Испания приняла судно гуманитарной организации Proactiva Open Arms с более 300 спасенными мигрантами на борту.

Добавим, что 18 декабря на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке был утвержден большинством голосов пакт о беженцах. Как сообщается, документ призван помочь странам с низким ВВП, что принимают большое количество нелегальных мигрантов.