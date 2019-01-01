ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Интервью
Статьи
Афиша
Новости шоу-бизнеса
Мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Культура
Кино и ТВ
Стиль жизни
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы
Статьи

У берегов Мальты спасли 180 мигрантов

Новости » Происшествия    01.01.2019 - 09:21
У берегов Мальты спасли 180 мигрантов
Фото: мигранты (AFP)

Мигранты и беженцы направлялись к побережью Европейского союза

В акватории Средиземного моря у берегов Мальты военные спасли 180 мигрантов и беженцев, которые направлялись к побережью Евросоюза. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AFP.

Как сообщается, Военно-морские силы Мальты спасли 152 человека, находившихся на борту деревьяной лодки, которая тонула. Еще 28 мигрантов спасли в ходе другой спасательной операции неподалеку.

Отмечается, что в Организации объединенных наций (ООН) призвали государства, которые имеют выход к Средиземному морю, открыть свои порты для двух кораблей со спасенными беженцами на борту.

Представитель управления верховного комиссара ООН по делам беженцев сообщил, что сейчас необходимо найти убежище для 49 мигрантов и беженцев. Все они были спасены кораблем немецкой организации помощи беженцам Sea-Eye.

Напомним, ранее сообщалось, что Испания приняла судно гуманитарной организации Proactiva Open Arms с более 300 спасенными мигрантами на борту.

Добавим, что 18 декабря на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке был утвержден большинством голосов пакт о беженцах. Как сообщается, документ призван помочь странам с низким ВВП, что принимают большое количество нелегальных мигрантов.

В Британии снова задержали надувную лодку с мигрантами из Франции Смерть детей на границе с Мексикой: Трамп обвинил демократов
Новости Украины МигрантыМальта
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь