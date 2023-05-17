Бельгія готова навчати українців пілотувати F-16, однак є нюанс

Бельгія готова навчити українців пілотувати винищувачі F-16. Водночас надати їх нашій країні вона не в змозі.

Про це заявили в кабінеті прем'єр-міністра Бельгії Александра де Кроо, пише РБК-Україна з посиланням на DeMorgen .

"На саміті в Гаазі на початку цього місяця, під час зустрічі президента України Володимира Зеленського з прем'єр-міністром, також порушували питання про F-16. Ми сказали, що не можемо постачати літаки, але можемо навчати пілотів", - заявили в кабінеті прем'єр-міністр.

Зазначається, що бельгійські військово-повітряні сили літають на F-16 ще з кінця 1970-х років, у зв'язку з чим мають величезний досвід роботи з цими винищувачами.

Країна не може передати F-16 Україні через те, що усі літаки наразі використовуються, зокрема для захисту повітряного простору країн Бенілюксу і Балтії. Як пояснив Александр де Кроо, Бельгія не може або ж не хоче відмовлятись від цих місій.