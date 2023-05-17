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Бельгия готова учить украинцев пилотировать F-16, однако есть нюанс

Фото: Бельгия готова учить украинцев пилотировать F-16, однако есть нюанс (wikipedia.org)
Автор: Сергей Пышкин

Бельгия готова научить украинцев пилотировать истребители F-16. В то же время, предоставить их нашей стране она не в состоянии.

Об этом заявили в кабинете премьер-министра Бельгии Александра де Кроо, пишет РБК-Украина со ссылкой на DeMorgen.

"На саммите в Гааге в начале этого месяца, во время встречи президента Украины Владимира Зеленского с премьер-министром, также поднимали вопрос о F-16. Мы сказали, что не можем поставлять самолеты, но можем обучать пилотов", - заявили в кабинете премьер-министр.

Отмечается, что бельгийские военно-воздушные силы летают на F-16 еще с конца 1970-х годов, в связи с чем имеют огромный опыт работы с этими истребителями.

Страна не может передать F-16 Украине из-за того, что все самолеты сейчас используются, в частности для защиты воздушного пространства стран Бенилюкса и Балтии. Как пояснил Александр де Кроо, Бельгия не может или не хочет отказываться от этих миссий.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что премьер-министр Британии Риши Сунак и его нидерландский коллега Марк Рютте договорились работать над созданием коалиции по закупке F-16 для Украины.

Тем временем Британия уже этим летом начнет учить украинских пилотов.

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