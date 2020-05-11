В Бельгии коронавирусом заболели более 53 тысячи человек

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Жертвами коронавируса в Бельгии стали 8 656 человек

Общее количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом COVID-19 в Бельгии составляет 53 081. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Brussels Times.

По данным Федерального министерства здравоохранения, за сутки в 485 людей оказались положительными тесты на коронавирус. Из них 301 человек живет во Фландрии, 144 - в Валлонии, 45 - в Брюсселе, в то же время министерство не имеет информации о месте проживания еще 5 человек

В течение суток были госпитализированы 83 человека с диагнозом COVID-19, 231 пациент выписался после выздоровления. Всего в больницах находится 2222 пациента с коронавирусом, из них 476 - в отделениях интенсивной терапии.

С начала пандемии в Бельгии выздоровел 13 642 инфицированные лица.

За последние сутки от последствий вируса умерло еще 76 человек, что довело общее количество погибших в Бельгии с начала пандемии до 8 656.

Напомним, 4 мая в Бельгии начался первый этап смягчения мероприятий. Так, в стране разрешены прогулки на свежем воздухе и физические занятия, которые не предполагают физического контакта.

Бельгия планирует открыть все магазины с 11 мая которые были закрыты из-за пандемии коронавируса.

Правительство Бельгии с 20 марта закрыл границы для несущественных поездок. Ограничения на въезд в Бельгии будут контролировать правоохранительные органы, а нарушителей будут наказывать.