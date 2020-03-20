ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Бельгия закрыла границу для туристов

Новости » Коронавирус     20.03.2020 - 17:45
Бельгия закрыла границу для туристов
Иллюстративное фото (flickr)

В стране вирусом заразились 2 257 человек, 37 скончались

Правительство Бельгии приняло решение о закрытии границ для несущественных поездок из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра внутренних дел страны Питера де Крема в Twitter.

По словам министра, ограничения начнут действовать с 15:00 (с 17:00 по Киеву).

"В частности, будут запрещены туристические поездки, и впредь будут проводиться пограничные проверки", - заявил де Крем.

Он отметил, что ограничения на въезд в Бельгию будут контролировать правоохранительные органы, а нарушителей будут наказывать.

На данный момент в Бельгии известно о 2 257 случаях заражения коронавирусом. От инфекции скончались 37 человек.

Напомним, еще несколько дней назад сообщалось о первой смерти в Бельгии от коронавируса.

Ранее из-за пандемии COVID-19 лидеры стран Европейского союза договорились о закрытии границ блока на 30 дней. Исключением станут граждане стран EFTA (Европейская ассоциация свободной торговли, входят Исландия, Норвегия, Швейцария и Лихтенштейн) и Великобритании.

Подробнее о том, что происходит в Украине и мире 20 марта - в материале РБК-Украина.

Депутат Европарламента заразился коронавирусом Директор Всемирной продовольственной программы ООН заразился коронавирусом
Новости Украины границаБельгияКоронавирус
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь