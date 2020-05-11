У Бельгії на коронавірус захворіли понад 53 тисячі людей

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Жертвами коронавірусу у Бельгії стали 8 656 людей

Загальна кількість підтверджених випадків зараження коронавірусом COVID-19 у Бельгії становить 53 081. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Brussels Times.

За даними Федерального міністерства охорони здоров’я, за добу у 485 людей виявилися позитивними тести на коронавірус. З них 301 особа живе у Фландрії, 144 - у Валлонії, 45 - в Брюсселі, водночас міністерство не має інформації про місце проживання ще 5 осіб

Протягом доби були госпіталізовані 83 людини з діагнозом COVID-19, 231 пацієнт виписався після одужання. Загалом у лікарнях перебуває 2222 пацієнти з коронавірусом, з них 476 - у відділеннях інтенсивної терапії.

З початку пандемії у Бельгії одужало 13 642 інфіковані особи.

Протягом минулих 24 годин від наслідків вірусу померло ще 76 людей, що довело загальну кількість загиблих у Бельгії з початку пандемії до 8 656.

Нагадаємо, 4 травня в Бельгії розпочався перший етап пом'якшення заходів. Так, в країні дозволені прогулянки на свіжому повітрі і фізичні заняття, які не передбачають фізичного контакту.

Бельгія планує відкрити усі магазини з 11 травня які були закриті через пандемію коронавірусу.

Уряд Бельгії з 20 березня закрив кордони для несуттєвих поїздок. Обмеження на в'їзд в Бельгії будуть контролювати правоохоронні органи, а порушників будуть карати.