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Бельгия смягчила карантин введенный из-за коронавируса

Новости » Коронавирус     04.05.2020 - 11:28
Бельгия смягчила карантин введенный из-за коронавируса
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Сегодня в стране разрешены прогулки на свежем воздухе и физические занятия

Сегодня, 4 мая, в Бельгии начался первый этап выхода страны из карантина, который был введен для противодействия распространения коронавируса. Об этом сообщает Le Soir.

Как сообщается, сегодня в стране разрешены прогулки на свежем воздухе и физические занятия, которые не предполагают физического контакта, в одиночку или в компании людей, живущих под одной крышей и в компании максимум с двумя другими людьми. Однако в общественном транспорте не разрешается ехать стоя и должна быть занята только половина мест, а граждане от 12 лет должны носить маски.

Кроме того, сегодня разрешены гражданские браки, но в присутствии супругов, свидетелей и регистратора или священника. Погребальные церемонии разрешены в присутствии максимум 15 человек, с соблюдением расстояния 1,5 метра между каждым человеком. Религиозные обряды совершаются только в присутствии максимум 10 человек, в том числе ответственных за их осуществление, с соблюдением расстояния 1,5 метра

Также сегодня откроются магазины по продаже тканей и специализированный розничный бизнес, который продает вязальные нити и галантерею.

Как отмечается, в целом в стране лабораторно подтверждено 49 906 случаев заражения коронавирусом, из них 7844 человека умерли.

Напомним, в Бельгии впервые с марта зафиксировали менее 100 смертей, связанных с инфицированием коронавируса.

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