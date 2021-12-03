UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

"Белавиа" сокращает парк самолетов из-за санкций

Автор: Валерия Полищук

Белорусская авиакомпания "Белавиа" объявила, что вынужденно сократила парк воздушных судов. В частности, из-за введения санкций против компании и ограничений на авиаперелеты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Белавиа".

"В связи с введением ограничений авиакомпания вынужденно сократила парк воздушных судов. На данный момент флот авиакомпании состоит из 15 самолетов", - говорится в сообщении.

При этом в авиакомпании заявили, что к летнему сезону планируют пополнить парк самолетов за счет приобретения судов в собственность, а также заключения договоров лизинга с компаниями, не являющимися резидентами ЕС.

Напомним, вчера ЕС ввел в действие пятый пакет санкций против Беларуси. В частности, в санкционный список попала авиакомпания "Белавиа".

Кроме того, в мае из-за принудительной посадки самолета в Минске, когда был задержан оппозиционный блогер Роман Протасевич, ряд европейских стран отменили полеты над Беларусью.

Читайте РБК-Украина в Google News
БелавиаСанкцииБеларусь