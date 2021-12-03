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"Бєлавіа" скорочує парк літаків через санкції

Автор: Валерія Поліщук

Білоруська авіакомпанія "Бєлавіа" оголосила, що вимушено скоротила парк повітряних суден. Зокрема, через введення санкцій проти компанії і обмежень на авіаперельоти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Бєлавіа".

"У зв'язку з введенням обмежень авіакомпанія вимушено скоротила парк повітряних суден. На цей момент флот авіакомпанії складається з 15 літаків", - йдеться в повідомленні.

При цьому в авіакомпанії заявили, що до літнього сезону планують поповнити парк літаків коштом придбання суден у власність, а також укладення договорів лізингу з компаніями, які не є резидентами ЄС.

Нагадаємо, вчора ЄС ввів у дію п'ятий пакет санкцій проти Білорусі. Зокрема, до списку санкцій потрапила авіакомпанія "Бєлавіа".

Крім того, в травні через примусову посадку літака в Мінську, коли був затриманий Опозиційний блогер Роман Протасевич, ряд європейських країн скасували польоти над Білоруссю.

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БелавиаСанкціїБілорусь