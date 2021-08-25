"Белавиа" продлила приостановку полетов в Украину
Фото: "Белавиа" продлила приостановку полетов в Украину (facebook.com/belavia)
Авиакомпания "Белавиа" продлила приостановку полетов в Украину. Самолеты не будут летать минимум до 30 сентября.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на "БелТА".
Из-за запрета властей Украины на выполнение рейсов "Белавиа" авиакомпания отменила полеты в Киев, Львов, Одессу и Харьков, а также из этих городов.
"Рейсы приостановлены по 30 сентября", - сказали в пресс-службе авиаперевозчика.
Напомним, из-за принудительной посадки самолета в Минске, когда был задержан оппозиционный блогер Роман Протасевич, ряд европейских стран отменили полеты над Беларусью.
Также Кабмин Украины принял решение прекратить авиасообщение с Беларусью.