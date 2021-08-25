"Белавіа" продовжила призупинення польотів в Україну
Фото: "Белавіа" продовжила припинення польотів в Україну (facebook.com/belavia)
Авіакомпанія "Белавіа" продовжила призупинення польотів в Україну. Літаки не літатимуть мінімум до 30 вересня.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на "БелТА".
Через заборону влади України на виконання рейсів "Белавіа" авіакомпанія скасувала польоти до Києва, Львова, Одеси та Харкова, а також з цих міст.
"Рейси припинені по 30 вересня", - сказали в прес-службі авіаперевізника.
Нагадаємо, через примусову посадку літака в Мінську, коли був затриманий опозиційний блогер Роман Протасевич, ряд європейських країн скасували польоти над Білоруссю.
Також Кабмін України прийняв рішення припинити авіасполучення з Білоруссю.