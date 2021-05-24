"Белавиа" на месяц приостановила полеты в Литву

Белорусская авиакомпания "Белавива" приостанавливает на месяц выполнение полетов в Литву и обратно. Запрет начнет действовать с 03:00 25 мая и продлится до 26 июня 2021 года.

Отмечается, что приостановка полетов в Вильнюс и обратно связана с решением правительства Литвы о запрете приема самолетов из Беларуси.

"Мы приносим свои извинения, а также сожалеем о ситуации, сложившейся по абсолютно не зависящим от нас причинам", - отметили в белорусской авиакомпании.

Там сообщили, что пассажиры могут вернуть полную стоимость билетов без штрафов или изменить дату вылета. "Для этого необходимо обратиться по месту покупки авиабилетов", - добавили в "Белавиа".