RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

"Бєлавіа" на місяць призупинила польоти до Литви

Автор: Дмитрий Кузнецов

Білоруська авіакомпанія "Белавива" призупиняє на місяць виконання польотів в Литву і назад. Заборона почне діяти з 03: 00 25 травня і триватиме до 26 червня 2021 року.

Про це повідомила пресслужба білоруського авіаперевізника.

Відзначається, що призупинення польотів до Вільнюса і назад пов'язане з рішенням уряду Литви про заборону приймання літаків з Білорусі.

"Ми приносимо свої вибачення, а також шкодуємо про ситуацію, що склалася з абсолютно не залежних від нас причин", - відзначили в білоруській авіакомпанії.

Там повідомили, що пасажири можуть повернути повну вартість квитків без штрафів або змінити дату вильоту. "Для цього необхідно звернутися за місцем покупки авіаквитків", - додали в"Бєлавіа".

Нагадаємо, 23 травня Білоруський режим примусово посадив літак Ryanair, що летів з Греції в Литву. Літак посадили нібито через бомбу на борту, про яку стало відомо саме від білоруських диспетчерів. Після посадки літака білоруські силовики затримали опозиціонера засновника Telegram-каналу NEXT Романа Протасевича, що знаходився на борту.

Як писало РБК-Україна, після цього Литва закрила своє небо для всіх рейсів, що пролітають над Білоруссю.

Заборонити польоти над Білоруссю вирішила і Британія. Британським аеропортам також заборонили приймати білоруські літаки.

Крім того, питання припинення авіасполучення з Білоруссю завтра, 25 травня, розглядатиме український Кабмін.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України RyanairБілорусьЛитваЛітак