"Бєлавіа" на місяць призупинила польоти до Литви

Білоруська авіакомпанія "Белавива" призупиняє на місяць виконання польотів в Литву і назад. Заборона почне діяти з 03: 00 25 травня і триватиме до 26 червня 2021 року.

Відзначається, що призупинення польотів до Вільнюса і назад пов'язане з рішенням уряду Литви про заборону приймання літаків з Білорусі.

"Ми приносимо свої вибачення, а також шкодуємо про ситуацію, що склалася з абсолютно не залежних від нас причин", - відзначили в білоруській авіакомпанії.

Там повідомили, що пасажири можуть повернути повну вартість квитків без штрафів або змінити дату вильоту. "Для цього необхідно звернутися за місцем покупки авіаквитків", - додали в"Бєлавіа".