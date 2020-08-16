В беларусском Бресте около 20 тысяч человек прошли колонной по городу

В субботу, 15 августа, многотысячная колонна жителей беларусского города Брест несколько часов гуляла по улицам. Массовых задержаний демонстрантов не было.

Об этом сообщает издание TUT.by

Как отмечается, первыми прошли по центру города женщины. Их колонна стартовала от проспекта Машерова, дошла до улицы Ленина и остановилась возле центральной площади Бреста, которую перекрыла милиция.

Вторыми вышли медики. Они прошли по улицам Советской, Пушкинской и остановились возле турникетов на площади Ленина.

"Люди скандировали "Жыве Беларусь", "Верым, можам, пераможам". По другую сторону, помимо милиции, стояла малочисленная группа протестующих. Среди них - лидер группы "Дай Дарогу!" Юрий Стыльский, который вел стрим с места событий", - говорится в сообщении.

Фото: митинг в Бресте (tut.by)

Именно Стыльского впоследствии задержали. Также отмечается, что люди шли по тротуару и двум полосам дороги. Проезжающие мимо автомобили им сигналили, демонстранты в ответ хлопали. Участников акции сопровождала милиция.

Напомним, ранее президент Беларуси Александр Лукашенко поручил перебросить бригаду десантников из Витебска в Гродно: по его словам, наблюдать за тем, что происходит на этих территориях спокойно не можно.

Также РБК-Украина писало, что Лукашенко поручил не допустить цепи солидарности от Вильнюса до Киева.