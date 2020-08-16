У білоруському Бресті близько 20 тисяч людей пройшли колоною по місту

У суботу, 15 серпня, багатотисячна колона жителів білоруського міста Брест кілька годин гуляла вулицями. Масових затримань демонстрантів не було.

Про це повідомляє видання TUT.by

Як наголошується, першими пройшли по центру міста жінки. Їх колона стартувала від проспекту Машерова, дійшла до вулиці Леніна і зупинилася біля центральної площі Бреста, яку перекрила міліція.

Другими вийшли медики. Вони пройшли по вулицях Радянській, Пушкінській і зупинилися біля турнікетів на площі Леніна.

"Люди скандували "Жыве Беларусь", "Верым, можемо, пераможам". По іншу сторону, крім міліції, стояла нечисленна група протестувальників. Серед них - лідер гурту "Дай Дарогу!" Юрій Стильський, який вів стрім з місця подій", - йдеться в повідомленні.

Фото: мітинг у Бресті (tut.by)

Саме Стильського згодом затримали. Також зазначається, що люди йшли по тротуару і двох смугах дороги. Проїжджаючі повз автомобілі сигналили їм, демонстранти у відповідь плескали. Учасників акції супроводжувала міліція.

Нагадаємо, раніше президент Білорусі Олександр Лукашенко доручив перекинути бригаду десантників з Вітебська в Гродно: за його словами, спостерігати за тим, що відбувається на цих територіях спокійно не можна.

Також РБК-Україна писало, що Лукашенко доручив не допустити ланцюга солідарності від Вільнюса до Києва.