Лукашенко поручил не допустить цепи солидарности от Вильнюса до Киева

Фото: Александр Лукашенко (kremlin.ru)

Лукашенко поручил Минобороны и КГБ не допустить этого

Президент Беларуси Александр Лукашенко отреагировал на идею выстроить цепь солидарности от Вильнюса до Киева. Он поручил силовикам этого не допустить.

Об этом он заявил на совещании в Центре стратегического управления в Министерстве обороны Беларуси, передает БелТА.

По его словам, он это проходил после распада СССР, когда была попытка создания Балто-Черноморского региона - санитарной зоны: три балтийских государства, Беларусь, Украина, чтобы якобы отделить Россию от Запада.

"Мало на проспекте в Минске неравнодушных с цветочками и в цепях... Уже хотят выставить от Вильнюса до Киева и собрать туда более 300 тысяч человек", - сказал он.

Лукашенко заявил, что договорился с президентом России Владимиром Путиным о том, что они будут действовать во взаимодействии.

Кроме того, сегодня на совещании, по данным "Беларусь-1", Лукашенко обсудил с силовиками тактику противодействия революционному сценарию.

Отметим, речь идет о цепи солидарности от Вильнюса к белорусской границе, о который сообщил журналист Андрюс Тапинас. Президент Литвы Гитанас Науседа может принять участие в этой акции.

Мероприятие намечено на 23 августа, о планах провести его было объявлено 14 числа.

Напомним, Лукашенко заявил, что Россия при первом запросе окажет помощь по обеспечению безопасности Беларуси.

Отметим, Министерство иностранных дел Украины дало оценку выборам в Беларуси.