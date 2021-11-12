Беларусские силовики пытались слепить польских пограничников лазером: появилось видео
Фото: беларусские силовики пытались слепить польских лазером (GettyImages)
Польских пограничников пытались слепить лазером силовики с белорусской стороны границы. Новая провокация попала на видео.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пограничную службу Польши.
Ночью с беларусской стороны польских пограничников и военнослужащих пытались слепить лазером.
Dzisiaj w nocy zanotowaliśmy użycie przez służby Białorusi lasera koloru zielonego. Zakładamy, że były to próby oślepienia naszych funkcjonariuszy i żołnierzy patrolujących granicę. pic.twitter.com/uwCep4h369— Straż Graniczna (@Straz_Graniczna) November 12, 2021