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Беларусские силовики пытались слепить польских пограничников лазером: появилось видео

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Варшава, Пятница 12 ноября 2021 14:39
Беларусские силовики пытались слепить польских пограничников лазером: появилось видео Фото: беларусские силовики пытались слепить польских лазером (GettyImages)
Автор: Анастасия Рокитна

Польских пограничников пытались слепить лазером силовики с белорусской стороны границы. Новая провокация попала на видео.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пограничную службу Польши.

Ночью с беларусской стороны польских пограничников и военнослужащих пытались слепить лазером.

Напомним, Польша опровергла прорыв границы. Мигранты прошли вдоль забора в стихийный лагерь.

Отметим, Монастырский рассказал, как будут противостоять попыткам прорыва границы мигрантами.

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