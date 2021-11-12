Білоруські силовики намагалися сліпити польських прикордонників лазером: з'явилося відео
Фото: білоруські силовики намагалися сліпити польських лазером (GettyImages)
Польських прикордонників намагалися сліпити лазером силовики з білоруського боку кордону. Нова провокація потрапила на відео.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прикордонну службу Польщі.
Вночі з білоруського боку польських прикордонників і військовослужбовців намагалися сліпити лазером.
Dzisiaj w nocy zanotowaliśmy użycie przez służby Białorusi lasera koloru zielonego. Zakładamy, że były to próby oślepienia naszych funkcjonariuszy i żołnierzy patrolujących granicę. pic.twitter.com/uwCep4h369— Straż Graniczna (@Straz_Graniczna) November 12, 2021