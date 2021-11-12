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Білоруські силовики намагалися сліпити польських прикордонників лазером: з'явилося відео

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Варшава, П'ятниця 12 листопада 2021 14:39
Білоруські силовики намагалися сліпити польських прикордонників лазером: з'явилося відео Фото: білоруські силовики намагалися сліпити польських лазером (GettyImages)
Автор: Анастасія Рокитна

Польських прикордонників намагалися сліпити лазером силовики з білоруського боку кордону. Нова провокація потрапила на відео.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прикордонну службу Польщі.

Вночі з білоруського боку польських прикордонників і військовослужбовців намагалися сліпити лазером.

Нагадаємо, Польща спростувала прорив кордону. Мігранти пройшли вздовж паркану в стихійний табір.

Зазначимо, Монастирський розповів, як протистоятимуть спробам прориву кордону мігрантами.

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