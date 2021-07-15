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В Беларуси журналистов TUT.by еще на два месяца оставили в СИЗО

Автор: Сергей Пышкин

Некоторые обвиняемые в деле в отношении издания TUT.BY получили постановление о продлении содержания под стражей еще на два месяца. Информации об уголовном деле против сотрудников и в дальнейшем нет.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Zerkalo.

"15 наших коллег находятся в следственных изоляторах или под домашним арестом. Их ознакомили с постановлением о продлении срока содержания под стражей до четырех месяцев, то есть до 18 сентября 2021 года", - отмечает издание.

Стоит отметить, что с момента задержания сотрудников ведущего новостного издания Беларуси, информации относительно уголовного дела против них так до сих пор и нет. В частности, следователи взяли с адвокатов задержанных по делу - подписки о неразглашении.

Правозащитники, со своей стороны, признали задержанных по делу в отношении издания - политзаключенными.


Напомним, что РБК-Украина рассказывало о том, как 18 мая текущего года, белорусские силовики задержали 15 сотрудников "ООО" ЗДЕСЬ БАЙ МЕДИА". Из-за изъятия документации и серверов портала, а также блокировки счетов, компании пришлось уволить своих сотрудников.

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