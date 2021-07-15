У Білорусі журналістів TUT.by ще на два місяці залишили в СІЗО

"15 наших колег знаходяться в слідчих ізоляторах або під домашнім арештом. Їх ознайомили з постановою про продовження строку тримання під вартою до чотирьох місяців, тобто до 18 вересня 2021 року", - зазначає видання.

Варто відзначити, що з моменту затримання співробітників провідного новинного видання Білорусі, інформації стосовно кримінальної справи проти них так досі й немає. Зокрема, слідчі взяли з адвокатів затриманих по справі - підписки щодо нерозголошення.

Правозахисники, зі свого боку, визнали затриманих у справі стосовно видання - політв’язнями.



