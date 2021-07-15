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У Білорусі журналістів TUT.by ще на два місяці залишили в СІЗО

Автор: Сергій Пишкін

Деякі обвинувачені у справі стосовно видання TUT.BY отримали постанову стосовно продовження утримування під вартою ще на два місяці. Інформації про кримінальну справу проти співробітників й надалі немає.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Zerkalo.

"15 наших колег знаходяться в слідчих ізоляторах або під домашнім арештом. Їх ознайомили з постановою про продовження строку тримання під вартою до чотирьох місяців, тобто до 18 вересня 2021 року", - зазначає видання.

Варто відзначити, що з моменту затримання співробітників провідного новинного видання Білорусі, інформації стосовно кримінальної справи проти них так досі й немає. Зокрема, слідчі взяли з адвокатів затриманих по справі - підписки щодо нерозголошення.

Правозахисники, зі свого боку, визнали затриманих у справі стосовно видання - політв’язнями.


Нагадаємо, що РБК-Україна розповідало про те, як 18 травня поточного року, білоруські силовики затримали 15 співробітників "ТОВ «ТУТ БАЙ МЕДІА". Через вилучення документації й серверів порталу, а також блокування рахунків, компанії довелося звільнити свої співробітників.

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