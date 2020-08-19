В Беларуси заявили об ущербе в 500 млн долларов в связи с беспорядками

Правительство Беларуси оценило ущерб, который был нанесен в связи с протестами в стране, в не менее 500 млн долларов. При этом также пострадала инвестиционная привлекательность и система зарубежного кредитования.

Об это заявил помощник президента Беларуси по финансовым вопросам Валерий Бельский, передает БелТА.

По его словам, отсроченный ущерб исчисляется миллиардами долларов.

"Потери от протестных акций - это не те 500 тысяч белорусских рублей, которые затрачены на восстановление клумб и газонов. Текущий ущерб уже составил не менее 500 млн долларов", - сказал Бельский.

Он добавил, что у протестов нет весомых причин, но есть весомые последствия.

"Республика Беларусь - отлаженный механизм работы экономики и социальной сферы. Сбалансированный за годы государственного строительства. Сбои в его работе не сулят ничего хорошего белорусскому народу в целом, а не представителям какой-то социальной группы", - сообщил Бельский.

Отметим, в Беларуси уже 11 день длятся протесты в связи с результатами выборов президента. В первые несколько дней правоохранители пытались силой разогнать демонстрантов, в результате между ними происходили столкновения. Было задержано около 7 тысяч человек. Впоследствии акции протеста в стране проходят мирно в форме забастовок.

При этом президент Беларуси Александр Лукашенко назвал забастовку стране "угрозами и атакой" на рабочих заводов и фабрик.

Также сообщалось, что в Евросоюзе готовят новые санкции против Беларуси, которые затронут ответственных за силовой разгон демонстрантов и фальсификации на выборах.