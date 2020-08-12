В Беларуси запретили продажу пиротехники на фоне протестов

Правительство в Беларуси запретило продажу пиротехники на фоне протестов. Запрет будет действовать до особого решения Совета министров республики.

Об этом свидетельствует постановление Совмина, обнародованное на национальном правовом интернет-портале.

"Совет министров республики Беларусь постановляет: ввести запрет на оптовую и розничную торговлю пиротехническими изделиями. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и действует до особого решения Совета министров", - гласит документ.

Ранее протестующие в Беларуси использовали пиротехнику в ходе акций.

Отметим, в республике с 9 августа продолжаются столкновения во время массовых протестов, которые начались после завершения голосования на выборах президента. По предварительным данным Центризбиркома, победу на выборах одержал действующий президент Александр Лукашенко. Результаты голосования обжаловала главный оппонент Лукашенко Светлана Тихановская. Однако вчера она выехала в Литву.

Так, в сети появилось видео, на котором оппонентка Лукашенко призвала не выходить на акции протестов; в ее штабе утверждают, что видео записано под давлением.

Ранее РБК-Украина писало, что в больницах находятся более 200 участников протестов, по данным местного Минздрава, большинство с легкими травмами, при этом один человек погиб в ходе протестов.

В частности, с 10 по 11 августа правоохранители задержали около 2 тысяч демонстрантов.