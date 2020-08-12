ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

В Беларуси запретили продажу пиротехники на фоне протестов

Беларусь, Среда 12 августа 2020 10:26
В Беларуси запретили продажу пиротехники на фоне протестов
Фото: пиротехника (wikipedia)
Автор: Юлия Струк

Это следует из постановления Совета министров республики

Правительство в Беларуси запретило продажу пиротехники на фоне протестов. Запрет будет действовать до особого решения Совета министров республики.

Об этом свидетельствует постановление Совмина, обнародованное на национальном правовом интернет-портале.

"Совет министров республики Беларусь постановляет: ввести запрет на оптовую и розничную торговлю пиротехническими изделиями. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и действует до особого решения Совета министров", - гласит документ.

Ранее протестующие в Беларуси использовали пиротехнику в ходе акций.

Отметим, в республике с 9 августа продолжаются столкновения во время массовых протестов, которые начались после завершения голосования на выборах президента. По предварительным данным Центризбиркома, победу на выборах одержал действующий президент Александр Лукашенко. Результаты голосования обжаловала главный оппонент Лукашенко Светлана Тихановская. Однако вчера она выехала в Литву.

Так, в сети появилось видео, на котором оппонентка Лукашенко призвала не выходить на акции протестов; в ее штабе утверждают, что видео записано под давлением.

Ранее РБК-Украина писало, что в больницах находятся более 200 участников протестов, по данным местного Минздрава, большинство с легкими травмами, при этом один человек погиб в ходе протестов.

В частности, с 10 по 11 августа правоохранители задержали около 2 тысяч демонстрантов.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Беларусьпротестпиротехники
News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь