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У Білорусі заборонили продаж піротехніки на тлі протестів

Білорусь, Середа 12 серпня 2020 10:26
У Білорусі заборонили продаж піротехніки на тлі протестів
Фото: піротехніка (wikipedia)
Автор: Юлія Струк

Це випливає з постанови Ради міністрів республіки

Уряд у Білорусі заборонив продаж піротехніки на тлі протестів. Заборона буде діяти до особливого рішення Ради міністрів республіки.

Про це свідчить постанова Радміну, оприлюднена на національному правовому інтернет-порталі.

"Рада міністрів республіки Білорусь постановляє: ввести заборону на оптову та роздрібну торгівлю піротехнічними виробами. Ця постанова набирає чинності з дня його офіційного опублікування і діє до особливого рішення Ради міністрів", - зазначено в документі.

Раніше протестуючі в Білорусі використовували піротехніку під час акцій.

Відзначимо, в республіці з 9 серпня тривають сутички під час масових протестів, які почалися після завершення голосування на виборах президента. За попередніми даними Центрвиборчкому, перемогу на виборах здобув чинний президент Олександр Лукашенко. Результати голосування оскаржила головний опонент Лукашенко Світлана Тіхановська. Однак вчора вона виїхала в Литву.

Так, у мережі з'явилося відео, на якому опонентка Лукашенко закликала не виходити на акції протестів; у її штабі стверджують, що відео записане під тиском.

Раніше РБК-Україна писало, що в лікарнях перебувають понад 200 учасників протестів, за даними місцевого МОЗ, більшість з легкими травмами, при цьому одна людина загинула в ході протестів.

Зокрема, з 10 по 11 серпня правоохоронці затримали близько 2 тисяч демонстрантів.

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