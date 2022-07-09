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В Беларуси заметили перемещение колонны российской техники в сторону Украины

Фото: в Беларуси заметили перемещение колонны российской техники в сторону Украины (wikipedia.org)
Автор: Мария Кучерявец

В Беларуси заметили передвижение российской колонны в сторону Украины. Речь идет об около 10 единиц техники со знаками "V" и флагами СССР.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинговой группы "Беларускі Гаюн".

"По трассе М5 со стороны Минска в направлении Бобруйска движется колонна КамАЗов ВС РФ", - говорится в сообщении.

По информации мониторинговой группы, в колонне около 10 единиц, среди которых: машины связи на базе КамАЗ и тентованные грузовики, некоторые из них тянут генераторы, а на одном прикреплен флаг СССР, машины имеют камуфляжную окраску, на дверях знаки "V".

Указано, что эта техника принадлежит Южному военному округу РФ, среди номеров машин: OX 7843-43 и 3604 АН-43.

Фото: в Беларуси заметили перемещение колонны российской техники в сторону Украины (t.me/Hajun_BY)

Напомним, по данным спутниковых снимков на Белорусском военном аэродроме Зябровка (Гомельская область), который был передан РФ, было отмечено явное увеличение количества ЗРК "С-400", танков и БМП.

Как сообщалось, ранее в Беларуси заметили российскую военную технику, которая включала ЗРК "С-400" и КАМАЗы с ракетами, она передвигалась от Мозыря в сторону пригорода.

Добавим, как предполагают военные эксперты, белорусская армия, вероятно, не будет втянута в войну, которую развязала Россия против Украины. Но угроза со стороны Беларуси все же существует.

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