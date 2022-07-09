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У Білорусі помітили переміщення колони російської техніки в бік України

Фото: в Білорусі помітили переміщення колони російської техніки в бік України (wikipedia.org)
Автор: Марія Кучерявець

У Білорусі помітили пересування російської колони в бік України. Йдеться про близько 10 одиниць техніки зі знаками "V" та прапорами СРСР.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингової групи "Беларускі Гаюн".

"Трасою М5 з боку Мінська в напрямку Бобруйська рухається колона КамАЗів ЗС РФ", - йдеться в повідомленні.

За інформацією моніторингової групи, у колоні близько 10 одиниць, серед яких: машини зв'язку на базі КамАЗ та тентовані вантажівки, деякі з них тягнуть генератори, а на одному прикріплений прапор СРСР, машини мають камуфляжне забарвлення, на дверях знаки "V".

Вказано, що ця техніка належить Південному військовому округу РФ, серед номерів машин: OX 7843-43 та 3604 АН-43.

Фото: в Білорусі помітили переміщення колони російської техніки в бік України (t.me/Hajun_BY)

Нагадаємо, за даними супутникових знімків на білоруському військовому аеродромі Зябрівка (Гомельська область), який було передано РФ, було відмічено явне збільшення кількості ЗРК "С-400", танків та БМП.

Як повідомлялось, раніше у Білорусі помітили російську військову техніку, яка мала ЗРК "С-400" і КамАЗи з ракетами, вона пересувалася від Мозиря в бік передмістя.

Додамо, як припускають військові експерти, білоруська армія, ймовірно, не буде втягнута у війну, яку розв'язала Росія проти України. Проте загроза з боку Білорусі все ж існує.

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