В Беларуси замечены российские вагоны с зерном

Беларусь пропускает через свою территорию российские вагоны-зерновозы. Конечной точкой их маршрута могут быть как белорусские зернохранилища, так и российский Калининград.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинговой группы "Беларускі Гаюн".
"Впервые российские вагоны с зерном были замечены ещё 23 мая в Гомеле, впоследствии их стали замечать достаточно часто на ЖД-станции "Гомель-пассажирский", - говорится в сообщении группы в Telegram-канале.
Кроме того:
"Точно сказать откуда, куда и с какой целью перевозилось зерно - пока не представляется возможным. Скорее всего, часть из описанных эшелонов действительно ехала в Калининград через Беларусь, но все еще нельзя исключить, что могла быть и перевозка краденого украинского зерна на белорусские зернохранилища", - уточняют в "Беларускі Гаюн".
Как сообщалось, 10 июня в Беларуси вновь активизировалась российская военная авиация. На военный аэродром в Мачулищах (Минская область) прилетели два Ил-76 Воздушно-космических сил России и самолет ДРЛО А-50.
Также в Беларуси заметили передвижение российской колонны в сторону Украины. Речь идет об около 10 единиц техники со знаками "V" и флагами СССР.
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