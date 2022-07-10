В Беларуси замечены российские вагоны с зерном

Беларусь пропускает через свою территорию российские вагоны-зерновозы. Конечной точкой их маршрута могут быть как белорусские зернохранилища, так и российский Калининград.

"Впервые российские вагоны с зерном были замечены ещё 23 мая в Гомеле, впоследствии их стали замечать достаточно часто на ЖД-станции "Гомель-пассажирский", - говорится в сообщении группы в Telegram-канале.

Кроме того:

9 июня в районе 11:00 через ЖД-станцию "Озерище" в сторону Борисова проехал состав с более чем 20-ю вагонами с надписью "зерно", минимум на одном из них была и надпись "Содружество Балттранс" (эта компания является крупнейшим оператором хопперов-зерновозов в России);

3 июля в 08:00 через Жлобин (Гомельская область) двигался эшелон с зерном в сторону Светлогорска. В том составе были не только вагоны-зерновозы, но и обычные товарные вагоны, при том все с маркировкой РЖД;

9 июля в районе 20:00 в "отстойнике" (стоянке) на ЖД-станции "Орша-Центральная" вновь зафиксированы российские вагоны с зерном. На них также была надпись "зерно", но и приписка "Калининград".

"Точно сказать откуда, куда и с какой целью перевозилось зерно - пока не представляется возможным. Скорее всего, часть из описанных эшелонов действительно ехала в Калининград через Беларусь, но все еще нельзя исключить, что могла быть и перевозка краденого украинского зерна на белорусские зернохранилища", - уточняют в "Беларускі Гаюн".