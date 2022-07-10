У Білорусі помічені російські вагони із зерном

Білорусь пропускає через свою територію російські вагони-зерновози. Кінцевою точкою їхнього маршруту можуть бути як білоруські зерносховища, так і російський Калінінград.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингової групи "Беларускі Гаюн".
"Вперше російські вагони із зерном були помічені ще 23 травня у Гомелі, згодом їх почали помічати досить часто на залізничній станції "Гомель-пасажирський", - йдеться у повідомленні групи в Telegram-каналі.
Крім того:
"Точно сказати звідки, куди і з якою метою перевозилося зерно - поки не уявляється можливим. Швидше за все, частина з описаних ешелонів дійсно їхала до Калінінграда через Білорусь, але все ще не можна виключити, що могло бути і перевезення краденого українського зерна на білоруські зерносховища" , - уточнюють у "Беларускі Гаюн".
Як повідомлялося, 10 червня в Білорусі знову активізувалася російська військова авіація. На військовий аеродром у Мачулищах (Мінська область) прилетіли два Іл-76 Повітряно-космічні сили Росії та літак ДРЛО А-50.
Також у Білорусі помітили пересування російської колони у бік України. Йдеться про близько 10 одиниць техніки зі знаками "V" та прапорами СРСР.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.