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У Білорусі помічені російські вагони із зерном

Фото: у Білорусі помічені російські вагони із зерном (ілюстрація/Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Білорусь пропускає через свою територію російські вагони-зерновози. Кінцевою точкою їхнього маршруту можуть бути як білоруські зерносховища, так і російський Калінінград.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингової групи "Беларускі Гаюн".

"Вперше російські вагони із зерном були помічені ще 23 травня у Гомелі, згодом їх почали помічати досить часто на залізничній станції "Гомель-пасажирський", - йдеться у повідомленні групи в Telegram-каналі.

Крім того:

  • 9 червня в районі 11:00 через залізничну станцію "Озерище" в бік Борисова проїхав потяг з більш ніж 20 вагонами з написом "зерно", мінімум на одному з них був і напис "Співдружність Балттранс" (ця компанія є найбільшим оператором хоперів-зерновозів у Росії);
  • 3 липня о 08:00 через Жлобін (Гомельська область) рухався ешелон із зерном у бік Світлогорська. У тому складі були не тільки вагони-зерновози, а й звичайні товарні вагони, причому всі з маркуванням РЗД;
  • 9 липня в районі 20:00 у "відстійнику" (стоянці) на залізничній станції "Орша-Центральна" знову зафіксовано російські вагони із зерном. На них також був напис "зерно", а й приписка "Калінінград".

"Точно сказати звідки, куди і з якою метою перевозилося зерно - поки не уявляється можливим. Швидше за все, частина з описаних ешелонів дійсно їхала до Калінінграда через Білорусь, але все ще не можна виключити, що могло бути і перевезення краденого українського зерна на білоруські зерносховища" , - уточнюють у "Беларускі Гаюн".

Як повідомлялося, 10 червня в Білорусі знову активізувалася російська військова авіація. На військовий аеродром у Мачулищах (Мінська область) прилетіли два Іл-76 Повітряно-космічні сили Росії та літак ДРЛО А-50.

Також у Білорусі помітили пересування російської колони у бік України. Йдеться про близько 10 одиниць техніки зі знаками "V" та прапорами СРСР.

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Білорусь