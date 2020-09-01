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У Білорусі задокументовано 450 випадків застосування тортур, - ООН

Білорусь, Вівторок 01 вересня 2020 18:31
У Білорусі задокументовано 450 випадків застосування тортур, - ООН
Фото: протести в Мінську (tut.by)
Автор: РБК-Україна

Управління верховного комісара Організації Об'єднаних Націй з прав людини повідомило, що в Білорусі було задокументовано 450 випадків катувань і жорстокого поводження з людьми, позбавленими волі. При цьому наголошується, що родичі мінімум шести осіб не знають про місцезнаходження та стан здоров'я своїх близьких.

Про це повідомляє прес-служба ООН.

В агентстві стверджують, що володіє інформацією про епізоди насильства щодо дітей та жінок, включаючи сексуальне насильство.

"Ми вкрай стурбовані сотнями заяв про катування та інші види жорстокого поводження в слідчих ізоляторах", - йдеться в заяві.

В ООН вимагають від білоруської влади не тільки провести повне розслідування, а також притягнути до відповідальності винних і компенсувати завдані збитки постраждалим та їх сім'ям.

Нагадаємо, сьогодні в Білорусі проходить 24-й день протестів, до загальнонаціонального страйку приєдналися студенти мінських університетів.

Крім того, президент Олександр Лукашенко пригрозив студентам службою в армії за участь у протестах.

Додамо, що США закликали звільнити затриманих учасників протестів в Білорусі.

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