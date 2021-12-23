В Беларуси задержали журналиста "Радио Свободы". Обвинили в массовых беспорядках

По словам жены задержанного, силовики выломали дверь в их квартире. В то же время они забрали ноутбук и телефон журналиста.

Сейчас Груздилович находится в СИЗО в Минске.

Журналиста подозревают якобы в уголовном деле об "организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок, или активном участии в них". Мужчине грозит четыре года лишения свободы.