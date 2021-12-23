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В Білорусі затримали журналіста "Радіо Свободи". Звинуватили в масових заворушеннях

Автор: Сергій Пишкін

В Білорусі силовики затримали журналіста "Радіо Свободи" Олега Груздиловича. Його підозрюють у, нібито, організації масових заворушень.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Радіо Свободу.

За словами дружини затриманого, силовики виламали двері у їх квартирі. Водночас вони забрали ноутбук й телефон журналіста.

Наразі Груздилович перебуває у СІЗО у Мінську.

Журналіста підозрюють, нібито, у кримінальній справі про "організацію та підготовку дій, що грубо порушують громадський порядок, або активну участь у них". Чоловікові загрожує чотири роки позбавлення волі.

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Білорусь