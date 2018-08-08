В Беларуси отпустили задержанных сегодня журналистов

Следственный комитет Беларуси отпустил журналистов портала Realt.by после допроса

Следственный комитет Беларуси после массовых задержаний журналистов портала Realt.by, состоявшихся в среду, 8 августа, отпустил сотрудников СМИ после допроса. Об этом сообщает беларусский офис "Радио Свобода".

Сообщается, что вечером после допроса вышли на свободу сотрудники Игорь Туча, Мария Сорока, Елена Масловская и Владислав Кулецкой. Также известно, что все они дали подписку о неразглашении.

По данным СМИ, из офиса компании следователи вывезли компьютеры и ноутбуки. Технику также, как и журналистов, забрали по делу о несанкционированном доступе к платной информации государственного агентства "БелТА".

По данным "Радио Свобода, 8 августа также прошел обыск в государственной беларусской газете "Культура". Следователи проверяли редакционные компьютеры. Никто из сотрудников газеты задержан не был.

Также 8 августа задержали журналистов Алексея Жукова и Павлюка Быковского, которым позже дали статус подозреваемых в деле о "незаконном доступе" к платной подписке информационного агентства БелТА. Быковского и Жукова задержали на трое суток.

Вчера, 7 августа, в Беларуси задержали 10 журналистов изданий Tut.by и "БелаПАН". Пятерых журналистов - Ульяну Бобоед, Людмилу Чекину, Евгению Березюк, Дмитрия Бобрика и Андрея Среду - после допроса вечером во вторник отпустили. Еще 5 человек остаются задержанными: Татьяна Коровенкова с "БелаПАН", Марина Золотова, Анна Колтыгина, Анна Ермаченок и Галина Власик с Tut.by.

Напомним, 8 августа Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) призвала власти Беларуси освободить задержанных журналистов. В частности, представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир выразил обеспокоенность ситуацией вокруг сотрудников СМИ в этой стране. По его словам, задержание журналистов "вызывают серьезное беспокойство по поводу уважения к независимым СМИ в Беларуси".