У Білорусі затримали головного редактора інформаційного агенства

Затримали головного редактора інформаційної компанії "БелаПАН" Ірину Левшину

Сьогодні, 9 серпня, у Білорусі затримали головного редактора інформаційної компанії "БелаПАН" Ірину Левшину у справі про незаконний доступ до платної інформації державного агентства "БелТА". Про це повідомляє "БелаПАН".

У Слідчому комітеті (СК) зазначили, що журналістка затримана "у кримінальній справі про несанкціонований доступ до комп'ютерної інформації державного інформагентства "БелТА". З нею проводять слідчі дії.

Як повідомляє видання, зв'язок з Левшиною зник вранці 9 серпня. Вона не прийшла на роботу в звичний час, її мобільний телефон відключений. Її донька виявила у квартирі Левшиної сліди обшуку і розкритий системний блок комп'ютера.

Нагадаємо, що Слідчий комітет Білорусі після масових затримань журналістів порталу Realt.by, що відбулися в середу, 8 серпня, відпустив співробітників ЗМІ після допиту.

Додамо, що 8 серпня Організація з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) закликала владу Білорусі звільнити затриманих журналістів. Зокрема, представник ОБСЄ з питань свободи ЗМІ Арлем Дезір висловив стурбованість ситуацією навколо співробітників ЗМІ в цій країні. За його словами, затримання журналістів "викликає серйозне занепокоєння з приводу поваги до незалежних ЗМІ в Білорусі".

7 серпня затримали щонайменше 8 журналістів порталу Tut.by і "БелаПАН". У Міністерстві закордонних справ Білорусі заявили, що не слід шукати утисків свободи слова у цих затриманнях, бо вони, як наголосили у відомстві, пов'язані з несанкціонованим доступом до платної інформації державного агентства "БелТА".