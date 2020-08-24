В Беларуси задержали главу забастовочного комитета "Беларуськалия"

В белорусском Солигорске задержали главу забастовочного комитета "Беларуськалия" Анатолия Бокуна. Кроме этого всем членом забастовочного комитета выдвинули обвинения в несанкционированной деятельности.

Об этом сообщает "Наша Ніва".

Отмечается, что Бокун сейчас находится в отделении милиции. Забастовочный комитет выставил ультиматум: в случае, если Бокун не будет выпущен, все сотрудники предприятия соберутся возле районного отделения внутренних дел Солигорска.

За участие в "несанкционированной деятельности" участникам забастовки грозит штраф или арест.

Напомним, 17 августа на предприятии "Беларуськалий" началась забастовка - все шахты остановили выдачу руды.

Как писало РБК-Украина, 22 августа президент Беларуси Александр Лукашенко поручил через два дня закрыть бастующие предприятия.

Ранее он сообщал, что 150-200 человек на каждом предприятии "не делают погоды".

Отметим, сейчас в Беларуси проходят массовые акции протеста и забастовки. Основным требованиям демонстрантов является освобождение всех политзаключенных и проведение новых честных выборов.

При этом оппозиция Беларуси призвала граждан инициировать процедуру отзыва депутатов всех уровней.