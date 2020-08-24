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Оппозиция Беларуси призвала граждан инициировать процедуру отзыва депутатов

Минск, Понедельник 24 августа 2020 14:20
Оппозиция Беларуси призвала граждан инициировать процедуру отзыва депутатов
Фото: Максим Знак (facebook.com/max.znak)
Автор: Игорь Литвиненко

Возможность отзыва депутатов предусмотрена законодательством

Координационный совет белорусской оппозиции призвал граждан инициировать процедуру отзыва депутатов, как парламента, так и местных советов. Такая возможность предусмотрена законодательно.

Об этом сообщил юрист Координационного совета Максим Знак во время пресс-конференции в Минске.

По его словам, граждане уже начали заниматься подготовкой заявлений об отзыве депутатов.

"Граждане Республики Беларусь, которые утратили доверие к своему депутату, могут инициировать отзыв. Сначала собираются заявления - не менее 150 подписей определенного округа. Отправляется в местный совет. Потом местный совет определяется место и время собрания, куда приглашается депутат. Создается инициативная группа, ее регистрируют в ЦИК. И потом начинается сбор подписей за отставку", - сообщил Знак.

Напомним, ранее Координационный совет Беларуси начал подготовку к референдуму об изменениях в Конституцию страны, что позволит провести новые президентские выборы.

Также РБК-Украина писало, что в случае новых выборов в Беларуси, в них может взять участие муж Светланы Тихановской - Сергей Тихановский, который сейчас содержится под стражей.

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