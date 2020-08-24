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В Беларуси задержали главу забастовочного комитета "Беларуськалия"

Солигорск, Понедельник 24 августа 2020 15:07
В Беларуси задержали главу забастовочного комитета "Беларуськалия"
Фото: Анатолиq Бокун (lider-press.by)
Автор: Игорь Литвиненко

Всех участников забастовочного комитета выдвинули обвинения в несанкционированной деятельности

В белорусском Солигорске задержали главу забастовочного комитета "Беларуськалия" Анатолия Бокуна. Кроме этого всем членом забастовочного комитета выдвинули обвинения в несанкционированной деятельности.

Об этом сообщает "Наша Ніва".

Отмечается, что Бокун сейчас находится в отделении милиции. Забастовочный комитет выставил ультиматум: в случае, если Бокун не будет выпущен, все сотрудники предприятия соберутся возле районного отделения внутренних дел Солигорска.

За участие в "несанкционированной деятельности" участникам забастовки грозит штраф или арест.

Напомним, 17 августа на предприятии "Беларуськалий" началась забастовка - все шахты остановили выдачу руды.

Как писало РБК-Украина, 22 августа президент Беларуси Александр Лукашенко поручил через два дня закрыть бастующие предприятия.

Ранее он сообщал, что 150-200 человек на каждом предприятии "не делают погоды".

Отметим, сейчас в Беларуси проходят массовые акции протеста и забастовки. Основным требованиям демонстрантов является освобождение всех политзаключенных и проведение новых честных выборов.

При этом оппозиция Беларуси призвала граждан инициировать процедуру отзыва депутатов всех уровней.

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