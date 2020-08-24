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У Білорусі затримали голову страйкового комітету "Білоруськалій"

Солігорськ, Понеділок 24 серпня 2020 15:07
У Білорусі затримали голову страйкового комітету "Білоруськалій"
Фото: Анатолиq Бокун (lider-press.by)
Автор: Игорь Литвиненко

Всіх учасників страйкового комітету висунули звинувачення в несанкціонованої діяльності

У білоруському Солігорську затримали голову страйкового комітету "Білоруськалій" Анатолія Бокуна. Крім цього всім членом страйкового комітету висунули звинувачення в несанкціонованої діяльності.

Про це повідомляє "Наша Ніва".

Наголошується, що Бокун зараз перебуває у відділенні міліції. Страйковий комітет виставив ультиматум: у разі, якщо Бокун не буде випущений, всі співробітники підприємства зберуться біля районного відділення внутрішніх справ Солігорська.

За участь у несанкціонованій діяльності" учасникам страйку загрожує штраф або арешт.

Нагадаємо, 17 серпня на підприємстві "Білоруськалій" почалася страйк - всі шахти зупинили видачу руди.

Як повідомляло РБК-Україна, 22 серпня президент Білорусі Олександр Лукашенко доручив через два дні закрити страйкуючі підприємства.

Раніше він повідомляв, що 150-200 чоловік на кожному підприємстві "не роблять погоди".

Відзначимо, зараз в Білорусі проходять масові акції протесту та страйки. Основним вимогам демонстрантів є звільнення всіх політв'язнів і проведення нових чесних виборів.

При цьому опозиція Білорусі закликала громадян ініціювати процедуру відкликання депутатів всіх рівнів.

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