ru
ua

В Беларуси снова задержали главу избирательного штаба Тихановской

Автор: Дмитрий Левицкий

Мороз задержали возле штаба кандидата в президенты

В Минске снова задержали главу штаба кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской. Марию Мороз задержали возле офиса избирательного штаба.

Самые читаемые новости

Об этом рассказала доверенное лицо Тихановской Ольга Ковалькова.

По словам Ковальковой, белорусские правоохранители задержали Мороз, когда она была вместе с Тихановской. Предварительно, на голову штаба Тихановской составили административный протокол, но пока неизвестно за что.

"Мы с Марией и Светланой были у штаба, подъехал синий бус, оттуда вышли люди без формы, оттолкнули Светлану, затянули Марию в машину. Мы пытались передать ей договор с адвокатом, кричали, чтобы они его взяли, но они закрыли двери и поехали. Сказали, что везут в РУВД Центрального района, потом сказали, что в РУВД Советского ", - рассказала она.

Напомним, это уже второе задержание Марии Мороз за последнюю неделю; впервые ее задержали 6 августа на выходе из посольства Литвы, где она подавала документы на визу.

Мороз отпустили через несколько часов после задержания; в штабе Тихановской рассказали, что правоохранители провели с Мороз так называемую разъяснительную беседу.

Позже белорусская милиция задержала доверенное лицо Тихановской - Андрея Смоленчука, а также его жену Жанну Мякиш; 9 августа Смоленчук должен был работать наблюдателем на избирательном участке.

Прогноз погоды
► Умер командир батальона Украинской добровольческой армии ► На выборах в Киевсовет лидирует "Европейская солидарность", - опрос
Читать все новости