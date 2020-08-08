В Беларуси снова задержали главу избирательного штаба Тихановской

В Минске снова задержали главу штаба кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской. Марию Мороз задержали возле офиса избирательного штаба.

Об этом рассказала доверенное лицо Тихановской Ольга Ковалькова.

По словам Ковальковой, белорусские правоохранители задержали Мороз, когда она была вместе с Тихановской. Предварительно, на голову штаба Тихановской составили административный протокол, но пока неизвестно за что.

"Мы с Марией и Светланой были у штаба, подъехал синий бус, оттуда вышли люди без формы, оттолкнули Светлану, затянули Марию в машину. Мы пытались передать ей договор с адвокатом, кричали, чтобы они его взяли, но они закрыли двери и поехали. Сказали, что везут в РУВД Центрального района, потом сказали, что в РУВД Советского ", - рассказала она.

Напомним, это уже второе задержание Марии Мороз за последнюю неделю; впервые ее задержали 6 августа на выходе из посольства Литвы, где она подавала документы на визу.

Мороз отпустили через несколько часов после задержания; в штабе Тихановской рассказали, что правоохранители провели с Мороз так называемую разъяснительную беседу.

Позже белорусская милиция задержала доверенное лицо Тихановской - Андрея Смоленчука, а также его жену Жанну Мякиш; 9 августа Смоленчук должен был работать наблюдателем на избирательном участке.