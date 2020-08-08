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У Білорусі знову затримали голову виборчого штабу Тіхановської

Автор: Дмитро Левицький

Мороз затримали біля штабу кандидата в президенти

У Мінську знову затримали голову штаба кандидатки в президенти Білорусі Світлани Тіхановської. Марію Мороз затримали поблизу офісу виборчого штабу.

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Про це розповіла довірена особа Тіхановської Ольга Ковалькова.

За словами Ковалькової, білоруські правоохоронці затримали Мороз, коли вона була разом з Тіхановською. Попередньо, на голову штабу Тіхановської склали адміністративний протокол, але наразі невідомо за що.

"Ми з Марією і Світланою були біля штабу, під'їхав синій бус, звідти вийшли люди без форми, відштовхнули Світлану, затягли Марію в машину. Ми намагалися передати їй договір з адвокатом, кричали, щоб вони його взяли, але вони зачинили двері та поїхали. Сказали, що везуть в РУВС Центрального району, потім сказали, що в РУВС Радянського", - розповіла вона.

Нагадаємо, це вже друге затримання Марії Мороз за останній тиждень; вперше її затримали 6 серпня на виході з посольства Литви, де вона подавала документи на візу.

Мороз відпустили через декілька годин після затримання; у штабі Тіхановської розповіли, що правоохоронці провели з Мороз так звану роз'яснювальну бесіду.

Пізніше білоруська міліція затримала довірену особу Тіхановської - Андрія Смоленчука, а також його дружину Жанну Мякиш; 9 серпня Смоленчук мав працювати спостерігачем на виборчій дільниці.

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