В Беларуси задержали главного редактора оппозиционного издания "Наша Нива"

Сегодня, вследствие обысков в белорусском оппозиционном издании "Наша Нива", был задержан главный редактор Егор Мартынович. Журналиста направили в изолятор временного содержания.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал издания.
Отмечается, что обыски и задержания журналистка прошли на основании статей:
Известно, что Мартынович был направлен в изолятор временного содержания, где он проведет следующие 72 часа.
Напомним, что РБК-Украина рассказывало о том, как белорусские власти ограничила доступ к оппозиционному изданию "Наша Нива".