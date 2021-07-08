UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

В Беларуси задержали главного редактора оппозиционного издания "Наша Нива"

Автор: Сергей Пышкин

Сегодня, вследствие обысков в белорусском оппозиционном издании "Наша Нива", был задержан главный редактор Егор Мартынович. Журналиста направили в изолятор временного содержания.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал издания.

Отмечается, что обыски и задержания журналистка прошли на основании статей:

  • 342 Уголовного кодекса - организация либо подготовка действий, нарушающих общественный порядок, или же участие в них.
  • 293 Уголовного кодекса- организация массовых беспорядков;

Известно, что Мартынович был направлен в изолятор временного содержания, где он проведет следующие 72 часа.


Напомним, что РБК-Украина рассказывало о том, как белорусские власти ограничила доступ к оппозиционному изданию "Наша Нива".

Читайте РБК-Украина в Google News
БеларусьЗадержаниеобыск