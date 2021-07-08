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В Білорусі затримали головного редактора опозиційного видання "Наша Ніва"

Автор: Сергій Пишкін

Сьогодні, внаслідок обшуків у білоруському опозиційному виданні “Наша Ніва”, було затримано головного редактора Єгора Мартиновича. Журналіста направили до ізолятора тимчасового утримання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал видання.

Зазначається, що обшуки та затримання журналістка пройшли на підставі статей:

  • 342 Кримінального кодексу - організація або підготовка дій, які порушують громадський порядок, або ж участь в них.
  • 293 Кримінального кодексу - організація масових заворушень;

Відомо, що Мартиновича було направлено до ізолятора тимчасового утримання, де він проведе наступні 72 години.


Нагадаємо, що РБК-Україна розповідало про те, як білоруська влада обмежила доступ до опозиційного видання “Наша Ніва”.

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