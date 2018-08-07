В Беларуси задержали главного редактора интернет-портала

Главред является подозреваемой в уголовном деле о несанкционированном доступе к сайту госинформагентства Беларуси "Белта"

Следственный комитет Беларуси задержал Марину Золотову - главного редактора интернет-портала TUT.BY. Об этом сообщает "Медуза", ссылаясь на данные СК Беларуси.

Отмечается, что Золотова является подозреваемой в уголовном деле о несанкционированном доступе к сайту белорусского государственного информагентства "Белта". Следственный комитет также сообщает, что к противоправной деятельности причастны сотрудники портала TUT.BY, информагентства БелаПАН и издательского дома "Белорусская наука".

Подчеркивается, что также задержаны редактор TUT.BY Анна Калтыгина и журналистка БелаПАН Татьяна Коровенкова, а портал ТUT.BY заявил о проведении обыска в своем офисе.

"Поводом к возбуждению уголовного дела послужило сообщение (Белта, - ред.) о сбоях при осуществлении доступов к платной подписке услуг… На протяжении двух лет (2017-2018 годы) без ведома и согласия (Белта, - ред.) совершено более 15 тысяч несанкционированных подключений к информации, хранящейся в компьютерной системе предприятия", - сказано в сообщении СК Беларуси.

Напомним, как сообщало ранее РБК-Украина, в Беларуси прокуратура просит суд в Минске приговорить к трем годам заключения журналиста и блогера Дмитрия Галка, белорусского гражданина, который в последнее время жил и работал в Украине. Журналист освещал события в зоне боевых действий на Донбассе.

В частности, Галка обвиняют в насилии в отношении сотрудника белорусской милиции. Суд по его делу начался 10 июля в суде Советского района Минска.

В ноябре прошлого года украинскому журналисту Павлу Шаройко, которого арестовали в Беларуси, предъявили официальные обвинения по статье 258-й уголовного кодекса - о "государственной измене и шпионаже".

