В Беларуси прокуратура просит 3 года заключения для журналиста, который работал на Донбассе

Суд по его делу начался 10 июля в суде Советского района Минска

В Беларуси прокуратура просит суд в Минске приговорить к трем годам заключения журналиста и блогера Дмитрия Галка, белорусского гражданина, который в последнее время жил и работал в Украине, освещал события в зоне боевых действий на Донбассе. Об этом сообщает Радио Свобода.

Галка обвиняют в насилии в отношении сотрудника белорусской милиции. Суд по его делу начался 10 июля в суде Советского района Минска.

Так, задержали журналиста в апреле, когда он вернулся в Беларусь из Украины, где жил в течение нескольких месяцев.

Следователи заявляют, что Галко имел конфликт с работником милиции, в результате чего у последнего разбился телефон. Журналист обвинения отвергает.

Дмитрию Галку 38 лет, он работал во многих независимых белорусских СМИ, среди последних мест его работы в Беларуси был основан Павлом Шереметом оппозиционный сайт "Белорусский партизан", который в прошлом году попал под блокировку в Беларуси.

Напомним, ранее сообщалось, что украинский консул Геннадий Брескаленко попал на свидание в СИЗО к незаконно осужденному в России украинскому журналисту Роману Сущенко.

Отметим, что уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова попросила омбудсмена Российской Федерации Татьяну Москалькової способствовать ее визита к украинскому политзаключенному Роману Сущенко.