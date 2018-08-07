У Білорусі затримали головного редактора інтернет-порталу

Главред є підозрюваною у кримінальній справі про несанкціонований доступ до сайту держінформагентства Білорусі "Белта"

Слідчий комітет Білорусі затримав Марину Золотову - головного редактора інтернет-порталу TUT.BY. Про це повідомляє "Медуза", посилаючись на дані СК Білорусі.

Відзначається, що Золотова є підозрюваною у кримінальній справі про несанкціонований доступ до сайту білоруського державного інформагентства "Белта". Слідчий комітет також повідомляє, що до протиправної діяльності причетні співробітники порталу TUT.BY, інформагентства БелаПАН і видавничого дому "Білоруська наука".

Підкреслюється, що також затримано редактора TUT.BY Анну Калтигіну і журналістку БелаПАН Тетяну Коровенкову, а портал ТUT.BY заявив про проведення обшуку у своєму офісі.

"Приводом до порушення кримінальної справи послужило повідомлення (Белта, - ред.) про збої під час здійснення доступів до платної підписки послуг... Протягом двох років (2017-2018 роки) без відома і згоди (Белта, - ред.) здійснено більше 15 тисяч несанкціонованих підключень до інформації, що зберігається у комп'ютерній системі підприємства", - сказано в повідомленні СК Білорусі.

Нагадаємо, як повідомляло раніше РБК-Україна, в Білорусі прокуратура просить суд у Мінську засудити до трьох років ув'язнення журналіста і блогера Дмитра Галка, білоруського громадянина, який останнім часом жив і працював в Україні. Журналіст висвітлював події у зоні бойових дій на Донбасі.

Зокрема, Галка звинувачують у насильстві по відношенню до співробітника білоруської міліції. Суд у його справі почався 10 липня у суді Радянського району Мінська.

У листопаді минулого року українському журналісту Павлу Шаройко, якого заарештували в Білорусі, пред'явили офіційні звинувачення за статтею 258-й кримінального кодексу - про "державну зраду і шпигунство".