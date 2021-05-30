В Беларуси задержали главного редактора новостного портала Hrodna.life

"В Гродно задержан главный редактор Hrodna.life Алексей Шота. Задержание прошло около дома журналиста", - отмечается в сообщении.

Бывшая супруга журналиста уточнила, что к его дому подъехал тонированный микроавтобус. Из него выскочили неизвестные люди и затолкали главреда портала в машину.

По данным издания "Белсат", Шота находится в Ленинском райотделе Гродно. Под домом журналиста дежурит наряд правоохранителей. Причины его задержания не известны.

Как отмечает портал Hrodna.life, Алексей Шота работал в TUT.BY. Он окончил Ягеллонский университет в Кракове. В марте его оштрафовали на 12 тысяч белорусских рублей (более 130 тысяч гривен) за материалы со ссылками на Telegram-канал, который власти Беларуси отнесли к экстремистским.