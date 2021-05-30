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В Беларуси задержали главного редактора новостного портала Hrodna.life

Автор: Дмитрий Кузнецов

В воскресенье, 30 мая, в Беларуси задержали главного редактора гродненского новостного портала Hrodna.life Алексей Шота. Белорусские силовики подъехали к дому журналиста на микроавтобусе с тонированными стеклами и затолкали его в машину.

Об этом сообщила Белорусская ассоциация журналистов (БАЖ).

"В Гродно задержан главный редактор Hrodna.life Алексей Шота. Задержание прошло около дома журналиста", - отмечается в сообщении.

Бывшая супруга журналиста уточнила, что к его дому подъехал тонированный микроавтобус. Из него выскочили неизвестные люди и затолкали главреда портала в машину.

По данным издания "Белсат", Шота находится в Ленинском райотделе Гродно. Под домом журналиста дежурит наряд правоохранителей. Причины его задержания не известны.

Как отмечает портал Hrodna.life, Алексей Шота работал в TUT.BY. Он окончил Ягеллонский университет в Кракове. В марте его оштрафовали на 12 тысяч белорусских рублей (более 130 тысяч гривен) за материалы со ссылками на Telegram-канал, который власти Беларуси отнесли к экстремистским.

Как писало РБК-Украина, 29 мая в Беларуси освободили журналистку TUT.ВY Любовь Касперович. Она вышла на свободу после 15 суток ареста.

Напомним, 25 мая министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко осудили действия белорусских властей по наступлению на свободу слова. Они призвали украинских журналистов, правозащитников и общественных активистов воздержаться от поездок в Беларусь.

Отметим, в марте в Беларуси задержали журналиста InformNapalm Дениса Ивашина, который имеет статус зарубежного украинца. На инцидент уже отреагировали в Министерстве иностранных дел Украины.

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