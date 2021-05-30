У Білорусі затримали головного редактора новинного порталу Hrodna.life

У неділю, 30 травня, в Білорусі затримали головного редактора Гродненського новинного порталу Hrodna.life Олексій Шота. Білоруські силовики під'їхали до будинку журналіста на мікроавтобусі з тонованими склами і заштовхали його в машину.
Про це повідомила Білоруська Асоціація журналістів (БАЖ).
"У Гродно затриманий головний редактор Hrodna.life Олексій Шота. Затримання пройшло біля будинку журналіста", - наголошується в повідомленні.
Колишня дружина журналіста уточнила, що до його будинку під'їхав тонований мікроавтобус. З нього вискочили невідомі люди і заштовхали головного редактора порталу в машину.
За даними видання "Белсат", Шота знаходиться в Ленінському райвідділі Гродно. Під будинком журналіста чергує наряд правоохоронців. Причини його затримання не відомі.
Як зазначає портал Hrodna.life, Олексій Шота працював у TUT.BY. він закінчив Ягеллонський університет у Кракові. У березні його оштрафували на 12 тисяч білоруських рублів (понад 130 тисяч гривень) за матеріали з посиланнями на Telegram-канал, який влада Білорусі віднесла до екстремістських.
Як писало РБК-Україна, 29 травня у Білорусі звільнили журналістку TUT.ВУ любов Касперович. Вона вийшла на свободу після 15 діб арешту.
Нагадаємо, 25 травня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба і міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко засудили дії білоруської влади щодо наступу на свободу слова. Вони закликали українських журналістів, правозахисників та громадських активістів утриматися від поїздок до Білорусі.
Відзначимо, в березні у Білорусі затримали журналіста InformNapalm Дениса Івашина, який має статус закордонного українця. На інцидент вже відреагували в Міністерстві закордонних справ України.