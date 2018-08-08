В Беларуси задержали еще трех журналистов и главного редактора интернет-портала

Следователи задержали журналистов Игоря Облако, Марию Сароку, Елену Масловську и главного редактора Владислава Кулецкага

Сегодня, 8 августа, в Беларуси задержали еще трех журналистов и главного редактора портала о недвижимости Realt.by в деле о незаконном доступе к платной информации государственного агентства БелТА. Об этом сообщает белорусская служба "Радио свобода".

Как отмечает издание, следователи задержали журналистов Игоря Облако, Марию Сароку, Елену Масловскую и главного редактора Владислава Кулецкага. Также забрали технику этих сотрудников. Сейчас задержанные ждут допроса в Следственном комитете.

Добавим, что Realt.by - один из самых популярных порталов о недвижимости в Беларуси, работает с 2005 года. По данным SimilarWeb, в июне 2018 года на сайте было 1,3 млн посещений.

На портале публикуется актуальная информация от агентств недвижимости, застройщиков и частных лиц о продаже и аренде квартир, домов и коммерческой недвижимости.

Ранее сообщалось, что белорусские силовики пришли с обыском к минскому корреспонденту русской редакции Deutsche Welle Павлюку Быковскому.

МИД Беларуси прокомментировало задержание журналистов. В ведомстве призвали не искать в деле ущемления свободы слова, отметив, что ситуация не лежит в политической плоскости.

Напомним, в Беларуси количество журналистов портала Tut.by, которых задержал Следственный комитет страны, возросло до семи человек

Вчера были задержаны, кроме главного редактора интернет-ресурса Марины Золотовой, также редактор новостей Tut.by Анна Калтыгина и журналистка агентства "БелаПАН" Татьяна Коровенкова. Кроме того, среди задержанных журналисты Ульяна Бобоед, Галина Власик, Дмитрий Бобрик и Анна Ермаченок. Все они являются работниками редакции Tut.by.