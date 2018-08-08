У Білорусі затримали ще трьох журналістів і головного редактора інтернет-порталу

Слідчі затримали журналістів Ігоря Хмару, Марію Сароку, Олену Масловську і головного редактора Владислава Кулецкага

Сьогодні, 8 серпня, у Білорусі затримали ще трьох журналістів і головного редактора порталу про нерухомість Realt.by у справі про незаконний доступ до платної інформації державного агентства БелТА. Про це повідомляє білоруська служба "Радіо Свободи".

Як зазначає видання, слідчі затримали журналістів Ігоря Хмару, Марію Сароку, Олену Масловську і головного редактора Владислава Кулецкага. Також забрали техніку цих співробітників. Зараз затримані чекають допиту в Слідчому комітеті.

Додамо, що Realt.by - один із найпопулярніших порталів про нерухомість в Білорусі, працює з 2005 року. За даними SimilarWeb, в червні 2018 року на сайті було 1,3 млн відвідувань.

На порталі публікується актуальна інформація від агентств нерухомості, забудовників і приватних осіб про продаж та оренду квартир, будинків і комерційної нерухомості.

Раніше повідомлялось, що білоруські силовики прийшли з обшуком до мінського кореспондента російської редакції Deutsche Welle Павлюка Биковського.

Також МЗС Білорусі прокоментувало затримання журналістів. У відомстві закликали не шукати в справі утисків свободи слова, зазначивши, що ситуація не лежить у політичній площині.

Нагадаємо, у Білорусі кількість журналістів порталу Tut.by, яких затримав Слідчий комітет країни, зросла до семи осіб

Вчора були затримані, окрім головного редактора інтернет-ресурсу Марини Золотової, також редактор новин Tut.by Ганна Калтигіна і журналістка агентства "БелаПАН" Тетяна Коровєнкова. Крім того, серед затриманих журналісти Уляна Бобоєд, Галина Власік, Дмитро Бобрик та Анна Єрмаченок. Усі вони є працівниками редакції Tut.by.