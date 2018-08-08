В Беларуси новые обыски в журналистов

Силовики пришли с обыском к минскому корреспонденту русской редакции Deutsche Welle

Сегодня, 8 августа, белорусские силовики пришли с обыском к минскому корреспонденту русской редакции Deutsche Welle Павлюку Быковскому. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Ко мне пришел Следственный комитет", - сообщил Быковский.

Журналист рассказал "Радио Свобода", что к нему пришли по "делу БелТА", но он уже много лет не интересовался лентой БелТА и не имеет никакого отношения к этому делу.

Как сообщает Быковский, следователи пояснили, что пришли делать проверку по адресу, а не к нему лично, и что есть ордер прокурора. Статуса подозреваемого Быковский на данный момент не имеет.

Напомним, что МИД Беларуси прокомментировало задержание журналистов. В ведомстве призвали не искать в деле ущемления свободы слова, отметив, что ситуация не лежит в политической плоскости.

Добавим, что вчера задержанных в Белоруссии журналистов арестовали на трое суток.

7 августа в офисе белорусского издания Tut.by состоялся обыск. На допрос вызвали сотрудников компании. В частности, главного редактора Tut.by Марину Золотову, редактора отдела новостей Ганнк Калтыгину, дежурного редактора Галину Уласик, редактора раздела "Общество" Ульяну Бобоед, редактора ресурса Finance.Tut.by Дмитрия Бобрика, журналиста ресурса 42.Tut.by Анну Ермаченок. Их телефоны заблокированы, отмечает издание.