В Беларуси число задержанных журналистов возросло до семи

Редакторку портала Tut.by Галину Власик задержали на три дня

В Беларуси количество журналистов портала Tut.by, которых задержал Следственный комитет страны, возросло до семи человек. Об этом сообщает белорусский офис "Радио Свобода".

Отмечается, что на сегодня, кроме главного редактора интернет-ресурса Марины Золотовой, задержаны также редактора новостей Tut.by Анну Калтыгину и журналистку агентства "БелаПАН" Татьяну Коровєнкову. Кроме того, среди задержанных журналисты Уляна Бобоед, Галина Власик, Дмитрий Бобрик и Анна Ермаченок. Все они являются работниками редакции Tut.by.

В настоящее время процессуальный статус задержанных не уточняется. По информации дочери Галины Власик - Валерии Власик - ее мать задержали на трое суток.

"Мне позвонили из Следственного комитета, сообщили, что мать задержана по статье 349 Уголовного кодекса на трое суток. На вопрос, могу ли я с ней зв'связаться, ответили, что нет. У нее забрали мобильный телефон", - сказала Власік.

Напомним, как сообщало РБК-Украина, утром 7 августа 2018 года Следственный комитет Беларуси задержал Марину Золотову - главного редактора интернет-портала Tut.by. Золотова является подозреваемой по уголовному делу о несанкционированном доступе к сайту белорусского государственного информагентства "Белта".

Следственный комитет также сообщает, что к противоправной деятельности причастны сотрудники портала TUT.BY, информагентства БелаПАН и издательского дома "Белорусская наука".